В одном из подъездов на улице Хохрякова в Челябинске найдены мертвыми мужчина и женщина. Оба, по предварительным данным, скончались от ножевых ранений. Об этом сегодня, 22 марта, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону.
Сначала журналистам медихолдинга «Первый областной» поступила информация о том, что тело женщины было найдено в квартире, а мужчина скончался в больнице. Также сообщалось, что погибший сначала убил возлюбленную ножом, а потом покончил с собой.
«Тела обоих были найдены в подъезде. По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина и женщина нанесли друг другу ножевые ранения», — рассказали в региональном следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
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