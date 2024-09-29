В челябинском парке задержали иностранца с крупной партией наркотика

Мужчина был курьером незаконного онлайн-магазина

В Челябинске в лесополосе парка культуры и отдыха имени Гагарина полицейские задержали 27-летнего уроженца Узбекистана, который планировал сбыть крупную партию героина через тайники. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что иностранец по указке неизвестных намеревался сбыть героин через тайники в парке. При себе и по месту жительства у его обнаружили более 360 граммов наркотика. Мужчина работал курьером противозаконного интернет-магазина и не имел легального источника дохода.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте запрещенного вещества в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией.