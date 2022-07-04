В челябинском пансионате для престарелых покончил с собой 90‑летний постоялец

Работники заведения связывают суицид с психическим расстройством пенсионера

Следственные органы ведут проверку по факту смерти 90-летнего пенсионера, проживавшего в пансионате для престарелых «Вишневый сад» в Ленинском районе Челябинска. 1 июля старик покончил с собой, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных структурах.



Постояльцу пансионата было 90 лет. Сотрудники «Вишневого сада», с которыми удалось связаться корреспонденту ИА «Первое областное», полагают, что причина самоубийства — в возрастном психическом расстройстве.

«Дедушка состоял на учете у психиатра, у него была или шизофрения, или глубокая деменция. Очевидно, на поступок повлияло обострение болезни из-за резкой смены погоды», — предположил в телефонном разговоре сотрудник пансионата.

Следственные органы пока официально не комментируют произошедшее.