В Челябинске рыбаки обнаружили в озере Шершни утопленный автомобиль «Нива». Об этом в социальных сетях сообщил рыбак Дмитрий Яковлев.
Фотографии утопленного авто появились в группе «Рыбалка на озерах и реках Челябинской области» сети «ВКонтакте».
«Сегодня тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», — сообщил челябинец Дмитрий Яковлев.
На кадрах видно, что автомобиль „Нива“ имеет номера ААА и на нем изображена эмблема егерской службы.
«Нам о происшествии пока ничего не известно, сообщений о затоплении авто не поступало», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Минэкологии также заявили, что машина не имеет к ведомству никакого отношения.
«У нас такое происшествие не зарегистрировано. Пока разбираемся. Может, все-таки где-то в области это произошло. Будем выяснять», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Мы написали автору фотографии и спросили, где именно он обнаружил «утопленника». К моменту публикации новости ответа не поступило.