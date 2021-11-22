В челябинском озере рыбаки нашли утопленный автомобиль

На «Ниве» изображена эмблема егерской службы

В Челябинске рыбаки обнаружили в озере Шершни утопленный автомобиль «Нива». Об этом в социальных сетях сообщил рыбак Дмитрий Яковлев.

Фотографии утопленного авто появились в группе «Рыбалка на озерах и реках Челябинской области» сети «ВКонтакте».

«Сегодня тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», — сообщил челябинец Дмитрий Яковлев.

На кадрах видно, что автомобиль „Нива“ имеет номера ААА и на нем изображена эмблема егерской службы.

«Нам о происшествии пока ничего не известно, сообщений о затоплении авто не поступало», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Минэкологии также заявили, что машина не имеет к ведомству никакого отношения.

«У нас такое происшествие не зарегистрировано. Пока разбираемся. Может, все-таки где-то в области это произошло. Будем выяснять», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Мы написали автору фотографии и спросили, где именно он обнаружил «утопленника». К моменту публикации новости ответа не поступило.