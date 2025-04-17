В челябинском МУП «Коммет» выявили новые преступления

Уголовное дело возбуждено в УФСБ по региону

В Челябинске директор МУП «Коммет» снова стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы УФСБ возбудили дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с мая 2024 года по февраль 2025 года директор, используя служебное положение, завысил премии сотрудникам, часть которых затем получил он сам.

Это причинило предприятию значительный материальный ущерб. Следует отметить, что в феврале текущего года против директора МУП «Коммет» уже было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).