В Челябинском министерстве экологии разлили ртуть

Несколько капель обнаружили в кабинете заместителя министра

В одном из зданий, где располагается правительство Челябинской области 7 июля произошло ЧП: в помещении министерства экологии обнаружили ртуть. Опасный металл разлили в кабинете заместителя министра Виталия Безрукова. На место вызвали сотрудников МЧС.

«Несколько капель буквально. Будто разбили градусник. На самочувствие сотрудников министерства и других присутствующих это никак не повлияло. Мы вызвали экстренные службы, сейчас все в порядке», — прокомментировал инцидент Виталий Безруков.

Также он подчеркнул, что медицинская помощь в связи с этим инцидентом никому из сотрудников не понадобилась:

«Одной из сотрудниц действительно вызывали в тот день скорую, но из-за сильного перепада давления и с тем помещением она не контактировала. После обнаружения оперативно была вызвана бригада спасателей, которая устранила загрязнения и провела обработку помещения».