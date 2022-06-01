В челябинском микрорайоне собака укусила 13‑летнюю девочку

Жители Чурилово неоднократно жаловались на стаи агрессивных собак

На улице Стройгородок-2 в Чурилово собака покусала 13-летнюю девочку. Об этом Первому областному информагентству рассказала соседка пострадавшей Екатерина.

«Девочка просто шла по улице. Агрессивная собака кинулась и укусила. И это происходит регулярно. РемКом приезжает, отлавливает, чипируют и возвращают их обратно. А они нас продолжают кусать», — рассказала девушка.

Получить комментарий от подрядчика по отлову безнадзорных животных ООО «РемКом» к моменту публикации новости не удалось.

Узнать о том, как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное, а также о том, легко ли поймать стаи собак в городе-миллионнике, читайте в нашем материале.



Коркинский городской суд после обращения прокурора взыскал моральный ущерб с администрации района после нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку.



В том же Коркино 16 февраля ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).