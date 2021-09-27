В челябинском микрорайоне Парковый иномарка влетела на железобетонный блок

В ДТП пострадали водители двух авто

Напротив дома № 34 по Краснопольскому проспекту столкнулись «Мазда 6» и «Киа Рио». После этого «Киа» вылетела на железобетонное ограждение. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне днем, 26 сентября. 28-летний водитель автомобиля «Мазда» на регулируемом перекрестке столкнулся с «Киа Рио» под управлением 24-летнего водителя.

«Автомобиль „Киа“ двигался в поперечном направлении. После удара машину отбросило на железобетонный блок. Водители обоих авто получили травмы», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как ранее писал наш сайт, в минувшие выходные на автодороге Миасс — Карабаш 29-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и съехал с трассы. Пострадали двое детей.