В Челябинске в микрорайоне Парковом минувшей ночью неизвестный поджег чужой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание тушили с помощью двух пожарных автомобилей.
ЧП произошло около трех часов ночи на Краснопольском проспекте около дома № 11. На видео, размещенном в паблике микрорайона в социальной сети «ВКонтакте», видно, как человек в капюшоне бросает на машину то ли зажженные спички, то или что-то другое и сразу же убегает. Вскоре автомобиль охватывает пламя.
Прибывшие на место пожарные потушили машину. Пострадавших нет. На соседние авто огонь перекинуться не успел.
Владелец машины в местном паблике ищет очевидцев произошедшего или видео с регистраторов.