В челябинском микрорайоне неизвестный поджег автомобиль

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание

В Челябинске в микрорайоне Парковом минувшей ночью неизвестный поджег чужой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание тушили с помощью двух пожарных автомобилей.

ЧП произошло около трех часов ночи на Краснопольском проспекте около дома № 11. На видео, размещенном в паблике микрорайона в социальной сети «ВКонтакте», видно, как человек в капюшоне бросает на машину то ли зажженные спички, то или что-то другое и сразу же убегает. Вскоре автомобиль охватывает пламя.

Прибывшие на место пожарные потушили машину. Пострадавших нет. На соседние авто огонь перекинуться не успел.

Владелец машины в местном паблике ищет очевидцев произошедшего или видео с регистраторов.