В челябинском микрорайоне Чурилово на пожаре погиб человек

Возгорание произошло из‑за непотушенной сигареты

Вечером 27 января пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Эльтонской (микрорайон Чурилово). Из подъезда десятиэтажки эвакуировались 10 человек, хозяин квартиры умер на руках врачей скорой помощи, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



По данным спасательного ведомства, пожар возник в квартире на четвертом этаже 10-этажного жилого дома. О ЧП диспетчеру сообщили соседи, 10 человек предпочли эвакуироваться из подъезда.

Как выяснилось, в квартире горели вещи и мебель, огонь успел занять 8 квадратных метров. С пламенем спасатели справились быстро. В квартире обнаружили мужчину без сознания. Его передали врачам скорой помощи, но спасти человека медикам не удалось.

«По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета. Отсутствие автоматического пожарного извещателя не оставило хозяину шанса на спасение», — резюмируют в пресс-службе ГУ МЧС.