В ночь на вторник, 30 мая, неизвестный поджег автомобиль Ford возле дома № 1 по Краснопольскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.
«На месте работала одна единица техники и четыре пожарных. Огнем уничтожены сгораемые детали моторного отсека», — сообщили в ведомстве.
По данным очевидцев, машину поджег молодой человек и поспешил скрыться. Владелец авто обратился в полицию.
«Устанавливаются свидетели происшествия и все обстоятельства. Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Курчатовский“», — сообщили в УМВД по городу.