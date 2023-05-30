В челябинском микрорайоне неизвестный поджег припаркованное авто

Полиция устанавливает свидетелей происшествия

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В ночь на вторник, 30 мая, неизвестный поджег автомобиль Ford возле дома № 1 по Краснопольскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«На месте работала одна единица техники и четыре пожарных. Огнем уничтожены сгораемые детали моторного отсека», — сообщили в ведомстве.

По данным очевидцев, машину поджег молодой человек и поспешил скрыться. Владелец авто обратился в полицию.

«Устанавливаются свидетели происшествия и все обстоятельства. Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Курчатовский“», — сообщили в УМВД по городу.