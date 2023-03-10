В челябинском дворе женщина разбила стулом четыре машины

Владельцы машин обратились в полицию

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На улице Чичерина в Челябинске нетрезвая женщина вышла во двор со стулом и разбила четыре машины. Инцидент зафиксировали камеры «Интерсвязи».

Разъяренная женщина повредила на машинах лобовые стекла и зеркала. По словам местных жителей, челябинка злоупотребляет спиртным и часто не дает покоя соседям.

«В отношении женщины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Материальный ущерб потерпевшие будут взыскивать через суд.