На улице Чичерина в Челябинске нетрезвая женщина вышла во двор со стулом и разбила четыре машины. Инцидент зафиксировали камеры «Интерсвязи».
Разъяренная женщина повредила на машинах лобовые стекла и зеркала. По словам местных жителей, челябинка злоупотребляет спиртным и часто не дает покоя соседям.
«В отношении женщины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — сообщили в УМВД по Челябинску.
Материальный ущерб потерпевшие будут взыскивать через суд.