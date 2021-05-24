В челябинском дворе загорелся микроавтобус

Пострадавших нет





Сегодня, 24 мая, рано утром во дворе по улице 250 лет Челябинску сгорел микроавтобус «Форд». Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал от очевидцев поступил в дежурную часть в 4 часа утра. На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 8 человек личного состава МЧС.

«В 04:05 специалисты были на месте, в 04:28 была полная ликвидация возгорания. Сгорел автомобиль „Форд“ 2015 года выпуска», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.