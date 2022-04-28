В челябинском дворе толпа подростков избила сверстника

Полиция проводит проверку

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В одном из дворов по улице 2-й Эльтонской в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили парня. В конфликт вмешались взрослые и вызвали полицию. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

ЧП случилось накануне, 27 апреля.

Женщина увидела, как парня бьют толпой, и сняла конфликт на камеру телефона. Парни, набросившиеся на сверстника, поспешили скрыться.

«Полиция проводит проверку, все участники конфликта установлены», — рассказали в УМВД.

Обстоятельства устанавливают сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский».