В одном из дворов по улице 2-й Эльтонской в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили парня. В конфликт вмешались взрослые и вызвали полицию. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.
ЧП случилось накануне, 27 апреля.
Женщина увидела, как парня бьют толпой, и сняла конфликт на камеру телефона. Парни, набросившиеся на сверстника, поспешили скрыться.
«Полиция проводит проверку, все участники конфликта установлены», — рассказали в УМВД.
Обстоятельства устанавливают сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский».