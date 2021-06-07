В челябинском дворе парень избил пенсионера

Пожилой мужчина получил ссадины и ушибы

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В микрорайоне Чурилово молодой человек набросился на пожилого мужчину и нанес ему удары руками и ногами. На помощь пострадавшему пришли трое мужчин. Они увезли дебошира на авто в неизвестном направлении. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

ЧП случилось рядом с домом по улице 2-й Эльтонской. Пожилой мужчина сделал замечание молодому человеку, который намеревался проникнуть на территорию дома, огороженного забором. В ответ парень набросился на пенсионера, пнул его ногой в живот, после чего пострадавший упал и ударился об асфальт. Агрессор продолжил избивать пенсионера руками и ногами. В этот момент во двор на автомобиле заехали трое мужчин. Они остановили избивавшего, скрутили его и увезли в неизвестном направлении.

67-летний пострадавший получил ссадины и ушибы.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту размещения видео инцидента в соцсети. Просим пострадавшего или его родственников обратиться в органы внутренних дел», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.