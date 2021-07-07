В челябинском детском саду умер двухлетний мальчик

Ребенку стало плохо во время сончаса

В частном детском саду «Чунга-Чанга» в Курчатовском районе Челябинска умер двухлетний мальчик. Ребенку стало плохо после дневного сна, медики не смогли его спасти. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Трагедия случилась днем 5 июля. Мальчику резко стало плохо после дневного сна, он был очень вялым. Воспитатели вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти малыша.

«При осмотре тела не обнаружено признаков насильственной смерти. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка», — рассказали в СУ СКР по региону.

Директор садика Мария Химич не стала комментировать происшествие ИА «Первое областное». Она не ответила на сообщение корреспондента в социальной сети.

«Поступает много сообщений и звонков, люди хотят мне помочь в трудной жизненной ситуации. Сердечное спасибо вам, это именно сейчас очень ценно!» — такое сообщение появилось в группе садика «Чунга-Чанга» в социальной сети. Видимо, его оставила сама Мария Химич.