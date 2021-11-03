В челябинском детском саду девочке сломали ключицу

Родители ребенка обратились в полицию и прокуратуру

В одном из детских садов Челябинска девочка сломала ключицу. Родители со слов ребенка сообщили, что малышку бросила на кровать воспитательница. Информацию о переломе Первому областному информагентству подтвердила мама дошкольницы Ирина Шафикова.

Девочка пожаловалась на боль в руке после посещения детского сада. Малышка плакала от боли, поэтому родители решили отвезти ее в травмпункт. Там ребенку сделали снимок и диагностировали перелом ключицы.

Сама девочка рассказала родителям и психологу, что ее с силой бросила на кровать воспитательница перед сончасом. Однако в детском саду уверяют, что педагог с десятилетним стажем просто не могла этого сделать. При этом в учреждении никак не объяснили, откуда мог взяться перелом.

По факту происшествия проверку проводят полиция, прокуратура и инспекция по делам несовершеннолетних.

«Комментировать пока не будем, дело пошло. Результаты проверок сообщу позже. Мы сегодня были на приеме, повязку сняли, прописали ношение реклинатора», — рассказала Первому областному информагентству Ирина Шафикова.