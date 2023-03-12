В Челябинском бору заблудилась и сутки не могла найти дорогу несовершеннолетняя студентка

Девушку искали полторы сотни человек

В Челябинске успешно завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей 10 марта по пути на учебу. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД, студентка заблудилась в городском бору. Сейчас она передана медикам в связи с переохлаждением.



По данным полиции, 17-летняя студентка утром 10 марта отправилась на учебу из района АМЗ, с улицы Днепропетровской, но до техникума на улице Ворошилова так и не добралась. Вечером о пропаже девушки сообщили в правоохранительные органы родственники.

Сотрудники полиции приступили к поискам. Уже днем 11 марта студентка позвонила родителям и рассказала, что заблудилась, не может сориентироваться, а вокруг нее — лес. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры отправились прочесывать городской бор. К поисковой операции привлекли около 150 человек, организованных в пешие и моторизованные (на снегоходах) патрули.

Уже вечером 11 марта заблудившуюся девушку обнаружили волонтеры. Она действительно находилась в лесу, недалеко от улицы Худякова.

Студентке пришлось вызвать бригаду скорой помощи: за сутки блужданий она замерзла, налицо были признаки переохлаждения.