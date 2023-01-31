В челябинском аэропорту задержали вылет двух рейсов в Москву

Пассажирам пришлось ждать 2,5 часа

В челябинском аэропорту вылет самолета в Москву задержали почти на 2,5 часа: воздушное судно авиакомпании «Россия» должно было отправиться в 22:40 30 января, но вылетело в час ночи 31 января. Челябинская транспортная прокуратура проконтролировала оказание услуг пассажирам авиакомпанией, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«30 января в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту Челябинска произошла задержка вылета рейса по маршруту Челябинск — Москва. На рейс зарегистрировано 73 пассажира, из них два несовершеннолетних»,— уточнили в ведомстве.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, с такой же задержкой в Москву вылетел рейс SU 6262 Челябинск — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Вероятно, позднее прибытие самолетов в Челябинск связано с непогодой: по данным сервиса «Яндекс. Погода», в Москве идет снег с дождем.