В челябинском аэропорту задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

Мужчине был запрещен въезд в РФ

В аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции и пограничного управления ФСБ России задержали 28-летнего гражданина Таджикистана, находившегося в федеральном розыске по статье 322 УК РФ, часть 2 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»). Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Мужчина прибыл рейсом из Душанбе. Выяснилось, что с февраля 2025 года он находится под следствием. В апреле 2019 года ему был запрещен въезд в Россию на три года за нарушение миграционного законодательства.

«Несмотря на это, в мае 2019 года он попытался незаконно въехать в страну через Оренбургскую область на автомобиле, был задержан, депортирован и уведомлен о запрете на въезд», — рассказали в транспортной полиции.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.