В челябинском аэропорту задержали четыре авиарейса

Самолетам был необходим облив из-за осадков

Сегодня утром, 21 ноября, сразу несколько самолетов вылетели с задержкой из Челябинска в Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. В пресс-службе челябинского аэропорта журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что самолетам был необходим облив из-за осадков.

Так, почти с часовой задержкой вылетели в Москву два рейса — N4 180 и ДР 414. Почти на два часа задержали вылет рейса А4 250 в Ростов-на-Дону: вылет был запланирован на 05:25, но самолет отправился на юг России только в 07:27. На сорок минут задержали вылет рейса ДР 550 «Челябинск — Санкт-Петербург»: в путь самолет отправился в 06:14, тогда как по плану должен был вылететь в 05:35.

«Самолет из Ростова-на-Дону авиакомпании „Азимут“ прибыл в Челябинск с часовой задержкой, и поскольку он прилетел с юга, ему был необходим обогрев из-за перепадов температур и облив самолета из-за осадков. То же самое по Санкт-Петербургу и Москве: там также был необходим облив самолетов»,— прокомментировала пресс-секретарь аэропорта Курчатов Елена Светлова.

Утром 20 ноября самолет из Челябинска должен был вылететь в Санкт-Петербург 6:15, однако на час задержался в Челябинске. Как сообщается в Telegram-канале AviaIncidents, на борту устраняли проблемы в туалете.

«Экипаж самолета А-319 запросил вернуться на место стоянки по причине технических проблем в туалете»,— говорится в сообщении.

Неполадки на борту обнаружились еще на земле. После их устранения самолет сразу же отправился в пункт назначения.