В челябинском аэропорту самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей

Это уже второй подобный инцидент за неделю

В Челябинске утром 27 августа в аэропорту Баландино при взлете самолет столкнулся с птицей. Воздушное судно компании «Аэрофлот» направлялось в Москву, аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москву. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Напомним, это уже второй аналогичный инцидент, произошедший в челябинском аэропорту за эту неделю. Вечером 25 августа с птицей столкнулся самолет S7 Airlines.