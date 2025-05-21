В челябинском аэропорту рейс в Минеральные Воды задержали на 7 часов

Вылет запланирован на вторую половину дня

Сегодня, 21 мая, в аэропорту Челябинска вылет самолета в Минеральные Воды задержали почти на семь часов. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, воздушное судно должно было отправиться в 6:45, однако время вылета сдвинули на 13:20, передает ИА «Первое областное».

Оперативно узнать причину задержки в аэропорту Челябинска на момент публикации не удалось. Источник ИА «Первое областное» в воздушной гавани сообщил, что если задерживается один рейс, значит, проблемы возникли у перевозчика. В авиакомпании «Азимут», которая выполняет рейс, назвать причину задержки затруднились.

Пассажирам рейса рекомендуют держать связь с авиакомпанией и следить за изменениями на онлайн-табло в аэропорту.