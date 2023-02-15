В челябинском аэропорту перенесли рейс в Москву

Причина замены борта пока неизвестна

Сегодня, 15 февраля, в аэропорту Челябинска перенесли рейс авиакомпании «Россия» в Москву. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс FV 6228 Челябинск — Москва будет выполнен на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета — после 11:30 по московскому времени», — сообщили в пресс-службе.

Мы связались с авиакомпанией «Россия», чтобы узнать причину замены борта.

«Наша авиакомпания предоставляет только экипаж, перелет осуществляет „Аэрофлот“», — ответила диспетчер.

В контактном центре авиакомпании «Аэрофлот» нам также не смогли предоставить информацию о рейсе и порекомендовали обратиться в представительство компании в аэропорту имени Игоря Курчатова.

Номер телефона челябинского представительства авиакомпании отключен.