В Челябинском аэропорту пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Резервный борт вылетит в 11:20

Рано утром в четверг, 5 августа, в аэропорту имени Игоря Курчатова экстренно приземлился самолет авиакомпании «Россия», который вылетел в Москву в 5:25. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс номер 6276 авиакомпании „Россия“ вылетел из аэропорта Челябинска в Москву в четверг, 5 августа, в 5:25. Но по техническим причинам в 6:25 он вернулся на аэродром в Челябинск. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту и ожидают резервный борт, чтобы в 11:20 вылететь в Москву», — сообщили ИА «Первое областное» в аэропорту Челябинска.

84 пассажира, находящиеся на борту, не пострадали. Для них организовано питание, предоставлены комнаты матери и ребенка.

В Уральской транспортной прокуратуре назвали предварительную причину экстренной посадки самолета в челябинском аэропорту: срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.

