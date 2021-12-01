В челябинском аэропорту из‑за непогоды задерживают вылет девяти рейсов

Челябинская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную и проводит проверку на соблюдение прав пассажиров

Сегодня, 1 декабря, в аэропорту Челябинска задерживается вылет девяти рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Ростов-на-Дону, Норильск и другие города. Судя по данным онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, задержка составляет от двух до десяти часов. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что причиной переноса времени вылета стали гололедица и порывистый ветер и ведомством во избежание нарушения прав пассажиров организована мобильная приемная.

«1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями произошел ряд задержек авиарейсов на вылет в города Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москвуа, Минеральные Воды. На рейсы зарегистрировано более тысячи пассажиров. Они ожидают вылета в аэропорту Баландино. Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры»,— сообщили в ведомстве.

Челябинская транспортная прокуратура организовала в аэропорту мобильную приемную, куда могут обратиться авиапассажиры в случае, если перевозчики нарушат их права.

Кроме того, проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, будут оценены должностными лицами аэропорта соблюдение порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы.

Напомним, минувшей ночью из-за того, что прибывший из Казани самолет при посадке выехал за пределы взлетной полосы, рейс Москва — Челябинск приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Как уточнили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области, на запасной аэродром Кольцово отправлены шесть рейсов.