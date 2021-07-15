В Челябинском аэропорту экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного пассажира

Мужчину госпитализировали в больницу областного центра

Самолёт рейса «Новосибирск — Симферополь» экстренно приземлился в аэропорту Челябинска после того, как одному из пассажиров стало плохо. Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в одну из больниц Челябинска, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Игорь Курчатов».

Жителю Новосибирска стало плохо во время полета рейсом «Новосибирск-Симферополь». Командир воздушного судна решил экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту. На борту находились 163 человека, в числе которых 27 несовершеннолетних и шесть членов экипажа. По предварительной информации, у пенсионера произошла артериальная гипотензия — сильно понизилось давление.

В аэропорту мужчине оказали первую помощь силами местной медицинской службы, а затем на скорой его госпитализировали в одну из больниц города. Борт успешно вылетел в Симферополь через час после совершения посадки.