В челябинских супермаркетах нашли фальшивое сливочное масло

Молочный продукт оказался спредом

На полках крупных торговых сетей Челябинска нашли растительно-жировой спред, продававшийся под видом сливочного масла. Россельхознадзор запретил производителю реализацию товара и предупредил ретейлеров о фальсификате, рассказали в пресс-службе ведомства.

С августа по сентябрь рейды по проверке качества продуктов проходили в магазинах крупных торговых сетей. Эксперты отбирали пробы яиц, молочной и мясной продукции местных производителей. Затем эти продукты отправляли на лабораторные исследования. Контроль прошла не вся продукция: в сливочном масле «Из Башкирии», произведенном 13 сентября, нашли растительные жиры и масла.

В Россельхознадзоре пояснили, что растительных жиров в молочной продукции быть не должно: это является нарушением требований производства. Поэтому Россельхознадзор 9 октября признал недействительной декларацию о соответствии на сливочное масло этого производителя, что фактически означает запрет на его реализацию. Ведомство также сообщило о происшествии челябинскому управлению Роспотребнадзора, областному министерству сельского хозяйства и торговым сетям. Предпринимателю, который выпустил в оборот фальсифицированное масло, объявили предостережение.

Напомним, ранее в четырех детсадах Челябинска изъяли партию подозрительного сливочного масла. Продукцию произвели в Чеченской Республике невозможным способом.