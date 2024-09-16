В челябинских школах классные руководители усилят психолого-педагогический контроль

Они будут фиксировать в поведении детей странные отклонения

После происшествия в челябинской школе № 68 в общеобразовательных учреждениях усилят контроль со стороны классных руководителей и педагогов-психологов за поведением учащихся. Взрослые должны будут фиксировать деструктивное поведение детей. Об этом рассказали в мэрии.

Для учителей уже проводят психолого-педагогические инструктажи, вскоре дополнительно организуют консультации психологов с детьми и взрослыми. Главная цель таких встреч — снять психоэмоциональное напряжение после происшествия.

Также во всех школах проведут мероприятия по профилактике агрессии, конфликтов, потенциальной угрозы рискованного поведения.

Напомним, после нападения на школьников в Ленинском районе открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-302-33-39 или +7 (351) 729-99-49.

После ЧП возбуждены уголовные дела по статьям «организация убийства» и «халатность».