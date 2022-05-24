В Челябинских магазинах продавали фальсифицированное сливочное масло

Продукция бренда «Сулимовское» не прошла проверки государственных специалистов

Региональное управление Россельхознадзора нашло в магазинах Челябинска фальсифицированное сливочное масло под брендом «Сулимовское». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов после анализа отобранной пробы отметили несоответствие масла по жирно-кислотному составу. А если присутствуют жиры немолочного происхождения, то это означает фальсификацию продукции.

Результаты анализов внесли в информационную систему «Сирано», которая предназначена для оповещения организаций при нахождении небезопасных, не соответствующих требованиям подконтрольных грузов. Выяснилось, что масло выработали 31 марта 2022 года на предприятии ИП Тимошкин В. М. в Челябинске.

Россельхознадзор рекомендовал производителю усилить контроль над производством. Также ведомство сообщило руководству сети магазинов, что у них продавали фальсификат.