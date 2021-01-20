В челябинских домах пущено тепло

В Металлургическом районе устранены последствия аварии на теплосетях

В Челябинске с 10 часов утра без отопления и горячей воды остались 34 многоквартирных дома, 6 объектов социального назначения Металлургического района. В администрации города сообщили, что горячее водоснабжение и отопление запущены в 17:35. В пресс-службе Челябинска сообщили, что управляющие компании оповещены о необходимости контроля на внутридомовых коммуникациях.

По данному факту прокуратура района организовала проверку.

