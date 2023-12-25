В Челябинские полицейские изъяли у наркоторговцев больше килограмма героина

Преступники продавали наркотики через закладки

В Челябинске полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали 31-летнего наркокурьера, который пытался сбыть на территории областного центра полкило высококонцентрированного героина. При обыске у него дома оперативники изъяли еще 523 грамма наркотика. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

При личном досмотре у задержанного нашли еще три свертка с героином общей массой 24 грамма. Кроме того, в дальнейшем полицейские вышли на двух его подельниц, 1983 и 1988 годов рождения, которые играли в преступной группе роль закладчиц. У женщин при себе было более 100 граммов наркотика и 18 готовых закладок для продажи через тайники.

В настоящее время все наркосбытчики арестованы, возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотических средств.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о задержании трех закладчиков-мигрантов с 50 свертками героина общей массой около 100 граммов. Им грозит до 20 лет тюрьмы.