При личном досмотре у задержанного нашли еще три свертка с героином общей массой 24 грамма. Кроме того, в дальнейшем полицейские вышли на двух его подельниц, 1983 и 1988 годов рождения, которые играли в преступной группе роль закладчиц. У женщин при себе было более 100 граммов наркотика и 18 готовых закладок для продажи через тайники.
В настоящее время все наркосбытчики арестованы, возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотических средств.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало о задержании трех закладчиков-мигрантов с 50 свертками героина общей массой около 100 граммов. Им грозит до 20 лет тюрьмы.