В Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома в минувшую пятницу

В Челябинске пропал 12-летний подросток. В пятницу, 15 апреля, он вышел из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Легион-СПАС».

Артем Крылов ушел из дома, расположенного на улице Свободы, 149, и до сих пор его местоположение неизвестно.

Особые приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы короткие русые.

Был одет в голубую укороченную куртку с темно-синими рукавами, черные рваные джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефонам: 8 (951) 455-13-17 Татьяна, 8 (982) 343-79-93 Александр или в полицию по номеру 02.