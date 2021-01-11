В Челябинске зоозащитники обнаружили склад собачьих трупов

Мертвые взрослые животные и щенки лежали на дне погреба

В Челябинске в минувшие выходные волонтеры приюта «Волчок» обнаружили шокирующую находку. На дне погреба в одном из садоводческих товариществ они увидели груду собачьих трупов.

«Мы увидели щенков. И лежали они не так, как бы их скинули, а прижавшись друг к другу, пытаясь согреться, они уснули в этом каменном холоде», — рассказала хозяйка приюта Люция Ахиялтдинова.

Увиденное зоозащитники сняли на видео. На дне погреба лежали многочисленные трупы как маленьких, так и взрослых животных. По словам очевидцев, их могли выкинуть еще живыми. Трупы решили отправить на вскрытие и экспертизу.