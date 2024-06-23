В Челябинске жители двух районов остались без света после ливня

На подстанциях произошли аварии

Сегодня, 23 июня, в Челябинске после ливня произошли аварии на подстанциях, расположенных в Ленинском и Тракторозаводском районах. В результате сотни домов остались без электричества. Как сообщили в пресс-службе администрации города, аварии уже устраняют.

«Над аварийным отключением работают электросети. Ситуация находится на контроле администрации города»,— прокомментировали в мэрии.

Из-за отсутствия напряжения в Ленинском районе более получаса стояли троллейбусы и трамваи. Сейчас, по данным пресс-службы ЧелябГЭТ, транспорт ходит в обычном режиме.

Ранее синоптики прогнозировали ливни, грозы и шквалистый ветер.