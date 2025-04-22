В Челябинске жители дома эвакуировались из‑за непотушенной сигареты

Пьяный мужчина покурил в квартире, пепел попал на подушку

Сегодня, 22 апреля, не с кофе началось утро жителей дома на Лесопарковой, 8 в Челябинске. Жильцы эвакуировались из-за сильного задымления в подъезде, рассказали ИА «Первое областное» очевидцы.

Люди проснулись от воя пожарной сигнализации и покинули квартиры.

«Проснулись с дочкой, запах такой стоял едкий, химический. Взяли собаку, кота и вышли на улицу», — рассказала ИА «Первое областное» очевидица.

Оказалось, в одной из квартир пьяный мужчина решил покурить, пепел попал на подушку, она задымилась. Челябинец не придумал ничего лучше, как вынести изделие в подъезд.

По данным ГУ МЧС последующего горения не случилось, поэтому помощь пожарных не понадобилась.

В полиции Челябинска рассказали, что с мужчиной проведена профилактическая беседа.

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