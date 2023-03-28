В Челябинске житель Ленинского района зарезал троих собутыльников

Бытовой конфликт привел к кровавой драме с поножовщиной

Следственный комитет возбудил в отношении челябинца уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в СУ СК региона, мужчина является подозреваемым и уже задержан силовиками. По версии правоохранителей, фигурант дела причастен к убийству трех человек, которое произошло в квартире одного из домов в Ленинском районе областного центра. Во время осмотра места происшествия на телах увидели ножевые ранения.

«Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан местный житель, который в ходе совместного распития спиртного и возникшего бытового конфликта нанес потерпевшим ножевые ранения, ставшие причиной смерти», — сообщили в региональном управлении СК.

Сейчас следователи решают вопросы о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор доказательств по делу.

На прошлой неделе силовики обвинили в покушении на убийство жителя Магнитогорска, который с ножом напал на посетителя бара. Агрессору не понравилось, что мужчина громко декламирует стихотворения. В скором времени будут судить саткинца, обвиняемого в убийстве 52-летней женщины из Ноябрьска, приехавшей в наш регион на похороны матери.