В Челябинске женщину задержали за создание подпольного казино

Азартные игры подозреваемая проводила в нежилом помещении многоэтажки

В Челябинске местную жительницу подозревают в организации подпольного казино. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили 17 января в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

В 2021 году жительница Челябинска организовала в нежилом помещении одного из домов казино, где проводила азартные игры, используя компьютеры. Игорное заведение обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ („Незаконные организация и проведение азартных игр“). В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления»,— уточнили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения.