В Челябинске женщину задержали за незаконный оборот валюты

Подозреваемая меняла деньги в личном авто

В Челябинске задержали 54-летнюю женщину, которая организовала незаконную куплю-продажу валюты в центре города. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемая вела бизнес прямо в салоне авто, заранее договариваясь о встрече с клиентами.

«Общий оборот зарубежных денежных средств составлял от 10 до 30 тысяч долларов. При обыске автомобиля задержанной, а также в ходе проведенных мероприятий по месту ее жительства и в арендованных банковских ячейках полицейскими и следователями областного главка МВД изъята еще одна крупная сумма денег. В дальнейшем будет дана оценка легальности их происхождения», — рассказали в областном полицейском главке.

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Ей грозит до 7 лет лишения свободы.