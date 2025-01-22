В Челябинске женщину отправили под стражу по делу об обмане инвесторов на семь миллионов рублей

Адвокат настаивал на домашнем аресте

Сегодня, 22 января, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Центрального районного суда о заключении под стражу женщины, обвиняемой в мошенничестве с инвестициями на семь миллионов рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемая в качестве консультанта заключала договоры частного инвестирования между ООО «МЕРИДИАН-ДВ» и гражданами. Под видом инвесторской деятельности соучастники похитили у вкладчиков деньги.

«По данному факту в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“)», — прокомментировали в прокуратуре.

Адвокат обвиняемой не согласился с избранием строгой меры пресечения в виде заключения под стражей и просил изменить на более мягкую, однако суд не согласился с доводами защитника и оставил обвиняемую в СИЗО.