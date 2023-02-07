В Челябинске женщину осудили за несообщение о преступлении зятя, вступившего в террористическую организацию

Мужчина успел вовлечь в запрещенную деятельность дочь виновной

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор жительнице Копейска. Она признана виновной в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ). Женщине было известно, что ее зять принимал участие в деятельности террористической организации. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в УФСБ по региону.

В 2020 году дочь и зять виновной уехали в Сирию и вступили в международную террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную в РФ Верховным судом в 2014 году.

«Суд назначил виновной судебный штраф — 60 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.



В 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностей, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.