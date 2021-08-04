В Челябинске женщину оштрафовали за перевозку ребенка в багажнике авто

29-летняя автоледи заплатит 3 тысячи рублей

В Челябинске сотрудники ГИБДД составили административный протокол в отношении 29-летней местной жительницы, которая посадила ребенка в багажник машины. Об этом сегодня, 4 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Напомним, видео инцидента попало в социальные сети. На кадрах видно, как мальчик усаживается в багажник автомобиля Nissan Note на парковке возле магазина.

«Сотрудники ГИБДД установили личность водителя — 29-летнюю женщину. В отношении нее был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ („Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения“)», — рассказали в пресс-службе полиции.

Административное дело возбудили, основываясь на видеозаписи.

Тем временем большинство челябинцев поддержали автомобилистку, предположив, что ребенку просто нравилось залезать в машину через багажник, а ехал он на пассажирском сиденье в удерживающем устройстве.