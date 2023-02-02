В Челябинске женщину ограбили в подъезде собственного дома

Злоумышленник забрал 18 тысяч рублей и телефон

Жительница Ленинского района возвращалась домой. Вслед за ней в подъезд забежал неизвестный и вырвал из рук женщины сумку, забрал 18 тысяч рублей и телефон. Сумма ущерба составила 68 тысяч рублей. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Нападавший спрятал украденный телефон у подвала соседнего дома; гаджет изъяли и вернули владелице.

По приметам, которые указала женщина, полицейские задержали неоднократно судимого жителя Металлургического района. На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Мужчину заключили под стражу.