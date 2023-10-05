В Челябинске женщину насмерть сбили грузовик и легковушка

Пенсионерка шла по проезжей части в не установленном для перехода месте

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Сегодня, 5 октября, рядом с домом № 16/1 по улице Воровского женщина попала под колеса грузовика и следовавшего за ним автомобиля Lada X-RAY. 76-летняя пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД по Челябинску. За рулем грузовика находился 33-летний мужчина, легковушкой управлял 47-летний мужчина.

«Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска обращаются к пешеходам с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам, при этом убедившись в безопасности», — прокомментировали в ГИБДД.