В Челябинске женщине вынесли приговор за убийство подруги из ревности

Осужденная полагала, что жертва интересовалась ее мужем

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в убийстве подруги. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что женщина убила подругу ножом в одной из квартир по улице Дружбы в июле. Виновная испытывала неприязнь к потерпевшей и полагала, что та испытывает чувства к ее супругу. Преступление, кстати, было совершено на его глазах. От множественных ранений женщина скончалась на месте.

В отношении ревнивицы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также виновная должна выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшей.