В Челябинске женщине вынесли приговор за призывы к экстремизму

Виновная разделяла взгляды украинской террористической организации



Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 25-летней местной жительнице за публичные призывы к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в УФСБ по региону.

Женщина была солидарна с идеологией украинской террористической организации «Легион „Свобода России“» и размещала в Сети призывы к экстремизму.

Подсудимая раскаялась и признала вину.

«Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и шесть месяцев», — прокомментировали в УФСБ по Челябинской области.

Также виновная лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Сети, на полгода.