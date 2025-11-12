В Челябинске женщине стало плохо на остановке, она упала на трамвай № 16 и погибла

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства трагического инцидента в центре города

На пересечении улиц Труда и Кирова в Челябинске произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина. Трагедия случилась 12 ноября около 17:00.

По предварительной информации ГАИ, женщина 1975 года рождения находилась на остановке общественного транспорта, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. В результате она потеряла равновесие и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута № 16.

Водитель трамвая, 56-летний мужчина, заметив происходящее, немедленно применил экстренное торможение. Женщина осталась лежать на тротуаре.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала женщине медицинскую помощь. Но спасти ее не удалось. В настоящее время на месте работают экипаж ДПС и следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины гибели женщины.

«Будьте внимательнее к окружающим. Если на остановке общественного транспорта вы заметите человека с явными признаками недомогания, не оставайтесь равнодушными: отведите его в безопасное место, окажите посильную помощь и незамедлительно вызовите экстренные службы», — обращается к гражданам Госавтоинспекция.