В Челябинске женщина зарезала сожителя

Сейчас обвиняемая находится под стражей

Следователем следственного отдела по Тракторозаводскому району города Челябинска СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 мая текущего года в вечернее время в квартире одного из домов на улице Марченко города Челябинска между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Обвиняемая ударила ножом 35-летнего сожителя.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем СК России назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.