В Челябинске женщина, запертая в квартире, просила о помощи с балкона

На место съехались экстренные службы

Сегодня, 1 февраля, на одном из балконов дома по улице Карпенко, 32 в Челябинске женщина просила о помощи, кричала, что она заперта одна в квартире. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в УМВД по Челябинску.

«Поступил звонок от очевидцев с сообщением о том, что на балконе кричит женщина. На место прибыли сотрудники полиции, приехал родственник. Была проведена беседа, выяснилось, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает», — сообщили в городской полиции.

Также на вызов выезжали сотрудники МЧС.

«На сообщение мы отреагировали, однако наша помощь на месте не понадобилась», — прокомментировали в ведомстве.