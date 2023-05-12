В Челябинске женщина забила сожителя чугунной сковородой

Мужчина скончался

Тракторозаводский районный суд Челябинска по ходатайству следствия отправил в СИЗО 33-летнюю местную жительницу, обвиняемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 9 мая в одной из квартир на улице Карпенко в Челябинске обвиняемая повздорила с сожителем и несколько раз ударила его по голове чугунной сковородой. Потерпевший скончался от полученных травм.

«С учетом того, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства и регистрации в Челябинске и может скрыться от органов следствия, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля», — рассказали в прокуратуре.

В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.